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В Правительстве Башкирии отменили заседания в формате тематических часов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Правительстве Башкирии отменили заседания в формате тематических часов Фото: Олег Яровиков

В правительстве Башкирии отменили тематические совещания в формате «инвестиционный час», «здравчас», «обрчас», «стройчас». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

«Пока не время для этого. Но работа в этих сферах должна быть продолжена», — сказал Радий Хабиров, отметив, что особое внимание необходимо уделить борьбе с распространением коронавируса в республике.

Глава Башкирии попросил также, обращаясь к главам муниципалитетов, сократить количество сотрудников в администрации и не собирать людей.

«Все технические возможности общения с главами у нас есть», — сказал он.

Розалия Валеева
Теги: правительство РБ, правительственные часы
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