В Башкирии запретили рукопожатия
Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров предложил на время вспышки коронавирусной инфекции отменить рукопожатия.
В период пандемии теперь все больше людей во всем мире отказываются от этой формы приветствия.
«Я предлагаю в республике на этот период отменить рукопожатия. Мы, конечно, привыкли к этому. Для нас это факт проявления уважения, рука автоматически тянется. Но из уважения друг к другу отменим этот один из самых активных способов передачи инфекции», — сказал руководитель региона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Истек срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа
Улицы городов Башкирии будут очищать после зимы в усиленном режиме
В Башкирии могут ввести «сухой закон» во время нерабочих дней
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи