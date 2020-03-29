Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии увидят соединение Марса и Сатурна Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии увидят соединение Марса и Сатурна. Любители астрономии смогут наблюдать сближение этих двух светил перед рассветом 31 марта.

По информации специалистов Уфимского планетария, планеты взойдут на юго-востоке за два часа до восхода Солнца. Первым над горизонтом появится Сатурн в 04.52 по уфимскому времени, Марс взойдет через 6 минут – в 04.58. Обе планеты имеют практически одинаковую яркость, они будут видны в созвездии Козерога, Сатурн расположится выше Марса. За час до восхода Солнца, а оно взойдет в 06.50, планеты будут видны на юго-востоке невысоко над горизонтом, на высоте 5 и 6 градусов.