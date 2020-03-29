Фото: скриншот видео По улицам Уфы запустили ретрансляторы с призывом оставаться дома Фото: скриншот видео

По улицам Уфы пустили автомобили, транслирующие призыв городских властей к горожанам. По громкоговорителям транслируется обращение к жителям свести к минимуму общественную и личную активность, не покидать свои дома без острой необходимости.

Как сообщили «Башинформ» в администрации города, такие автомобили курсируют во всех районах города. Сегодня для этих целей задействовано 8 транспортных средств столичного Управления гражданской защиты. Они будут курсировать по городу до 21 часа.

Информация также транслируется во всех громкоговорителях, расположенных на территории города.

Планируется, что в ближайшие дни количество курсирующих по городу ретрансляторов будет увеличено.