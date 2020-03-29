В одном из клубов Уфы устроили «антикарантинную вечеринку», веселье продолжалось недолго

В субботу, 28 марта, в одном из ночных клубов Уфы устроили «антикарантинную вечеринку». И это несмотря на действующий в регионе указ главы Башкирии Радия Хабирова о введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, ночным клубам, дискотекам и прочим увеселительным заведениям рекомендуется приостановить деятельность.

Веселье продолжалось недолго, нелегальную вечеринку прервали полицейские. Гости начали быстро расходиться, а хозяевам клуба пришлось объясняться со стражами порядка. Теперь им грозит крупный штраф.

Кадры с несостоявшейся вечеринки попали в распоряжение канала «Mash».