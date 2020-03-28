Фото: ИА «Башинформ» Более 200 тысяч масок поступили в аптеки Башкирии, ожидается поступление еще 700 тысяч Фото: ИА «Башинформ»

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал вопрос нехватки масок в аптеках республики в период пандемии коронавируса.

«Вчера мы получили новую партию масок. В первую очередь мы обеспечили органы власти: Министерство внутренних дел, МЧС. И более 200 тысяч масок вчера вечером поступили в Госаптеки Уфы, сегодня также они были перераспределены в основные крупные населенные пункты, — уточнил министр. — На следующей неделе ожидается еще порядка 700 тысяч масок. Думаю, что у коллег из частных аптек тоже появляется возможность в этом направлении работать».

Максим Забелин отметил, что в связи с ажиотажной скупкой и перепродажей масок было введено ограничение — не более 10 масок в одни руки.