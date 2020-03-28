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В аэропорту Уфа пассажиров рейса из Таиланда встретили 60 специально обработанных такси

ОБЩЕСТВО

Ранним утром сегодня в Международном аэропорту Уфа произвел посадку рейс Пхукет-Уфа. На его борту находилось 335 пассажиров и восемь членов экипажа. На борту все были проанкетированы, проведена бесконтактная термометрия.

Дополнительно на борту самолета и по громкоговорящей связи в терминале производилось оповещение пассажиров о проведении процедур по забору лабораторных проб после прохождения паспортного контроля.

В зоне прилета Терминала 2 установлено восемь столов, по три сотрудника Минздрава РБ за каждым, синхронно по столам открыто восемь кабин паспортного контроля. Итого было проанкетировано 335 пассажиров, также все они прошли сдачу анализов на коронавирус.

«Путевка была куплена еще в декабре, естественно, нам бы никто ничего не возместил. Таиланд на тот момент был открытой страной, он не был даже в списках карантинных, а сейчас, видите, буквально за несколько дней меняется все», — говорит турист Алена Чуватина.

Пассажирам были предоставлены обработанные противовирусным средством 60 автомобилей такси на выходе из терминала, с рекомендацией не вызывать сторонние службы такси. Рассадка пассажиров в такси осуществлялась волонтерами, от выхода из зоны таможенного контроля до автомобилей такси по первой линии к терминалу.

«Эта мера носит больше рекомендательный харакетр. На борту уже обьявили, что будут ожидать специально обработанные такси. Думаю, люди прислушаются и воспользуются тем такси, которое предоставим. Конечно, и родственники могут забрать. Это никем и ничем не ограничивается. Никаких наценок не будет. Все по тарифам, указанным в таксопарках», — пояснил заместитель главы администрации г. Уфы Ильдар Юланов.

ИА «Башинформ»
Теги: аэропорт, коронавирус, такси
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