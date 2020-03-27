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Пенсионный фонд по Башкирии переходит на работу с клиентами по предварительной записи

ОБЩЕСТВО

С 30 марта прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда России из-за угрозы коронавирусной инфекции будет вестись только по предварительной записи и лишь по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Башкирии.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи, который доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет.

Также на прием можно записаться по телефонным номерам управлений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

«Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию, а также имеет право на другие социальные выплаты», — отметили в Отделении ПФР по Башкирии.

Так, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет различные справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации.

Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

Семьи с сертификатом материнского капитала могут найти информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Кабинет позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную, пояснили в Пенсионном фонде.

Галина Бахшиева
Теги: Пенсионный фонд, коронавирус
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