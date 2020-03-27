В Башкирии позже положенного начали просыпаться медведи
Фото: НП «Башкирия»
Фото: НП «Башкирия»
В Национальном парке «Башкирия» наблюдают следы просыпающихся от зимней спячки медведей.
Накануне и сегодня сотрудники парка заметили следы сразу в нескольких местах — там, где солнце припекает особенно активно. По следам видно, как один из косолапых дошел до реки, а на проталине, видно, что повалялся, погрелся под весенними лучами.
«Обычно медведи выходят из берлог у нас раньше, — говорит директор нацпарка Владимир Кузнецов. — В этом году зима была снежная, затяжная, поэтому и косолапые поспали подольше. В лесу слышали их ворчание. Увидеть, к сожалению, не получилось. Весной медведи питаются корешками, трухой пней, почками на деревьях. Первые 10-15 дней после спячки они не слишком активны, гуляют около берлог. При ухудшении погоды могут опять улечься в своих укрытиях на несколько дней».
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