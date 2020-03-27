Фото: УГЗ Уфы В зону возможного подтопления во время половодья попадают три тысячи уфимцев Фото: УГЗ Уфы

50 улицы, 312 жилых домов и три тысячи уфимцев – потенциальная территория и горожане, которые могут пострадать во время весеннего половодье. Такие данные приводит Управление гражданской защиты Уфы.

В частности, большая вода может появиться в пяти районах столицы Башкирии из семи: Демском, Калининском, Кировском, Ленинском и Орджоникидзевском.

«Также при прогнозируемых уровнях произойдет перелив дороги в поселок Козарез (Ленинский район), коттеджный поселок «Чернозерский кордон» (Демский район), СОК «Биатлон» (Орджоникидзевский район)», — уточнили в пресс-службе управления.

Спасатели за несколько дней начали обход жителей, чьи дома попадают в зону подтопления. Создана группировка сил и средств для безаварийного пропуска весеннего половодья. В пунктах временного размещения в Уфе одновременно смогут разместиться 6,5 тысяч человек.

Справка

В прошлом году максимальные уровни подъема воды в уфимских реках были низкими: на р. Белой пиковое значение достигло отметки в 372 см, р. Уфе – 351 см, р. Деме – 302 см.