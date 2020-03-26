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В Уфе будут обеззараживать улицы с помощью тяжелой техники

ОБЩЕСТВО

В предстоящие выходные в Уфе будут распылять дезинфицирующий раствор перекиси водорода. Об этом заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров на встрече 26 марта. Эта мера направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Для этого мы привлекли компанию-подрядчика. Так что, если увидите большие машины на базе КАМАЗ с пушками — не пугайтесь. Эта техника применяется в сельском хозяйстве для распыления всевозможных средств защиты растений», — сказал Хабиров.

Напомним также, что на этой неделе в ряде муниципалитетов проводятся дни чистоты. Далее такие же мероприятия будут приводиться еженедельно во всех городах и районах республики.

ИА «Башинформ»
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