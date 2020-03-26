Башкирия вошла в ТОП-10 регионов с лучшими виртуальными турами и экскурсиями
Башкирия вошла в десятку регионов с лучшими виртуальными турами и экскурсиями по музеям и достопримечательностям рейтинга туристического портала ТурСтат.
На первых местах — Подмосковье, Крым, Воронежская область. Далее в списке Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область.
Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в поисковых системах.