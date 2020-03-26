Фото: Валерий Шахов В Башкирии выпускается около 35 тысяч защитных масок в сутки Фото: Валерий Шахов

В Башкирии выпускается 30-35 тыс. многоразовых масок в сутки, сообщил на «Здравчасе» глава республики Радий Хабиров. «Мое поручение выпускать 50 тысяч масок в сутки пока не выполняется в полном объеме из-за нехватки марли. Постепенно оборот будем наращивать, чтобы удовлетворить спрос», — сказал он. Также маски закупаются дополнительно — 26 марта в регионе ожидалось поступление 1,1 млн масок, проинформировал глава.

Вопросы профилактики и защиты от инфекции сейчас лидируют в обращениях граждан в соцсетях. Количество просмотров аккаунтов Радия Хабирова и министра здравоохранения Максима Забелина, где оперативно публикуется информация по коронавирусу, в эти дни превысили 6 млн, сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.