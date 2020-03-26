«Башкиравтодор» ждёт молодых специалистов жить и работать #дома

В АО «Башкиравтодор» есть несколько интересных вакансий для квалифицированных молодых специалистов. Кроме того, на базе предприятия и его филиалов имеются стажировочные площадки для студентов и аспирантов. В компании надеются, что перспективные молодые люди придут работать в одну из крупнейших компаний республики.

Напомним, что в феврале текущего года в уфимском Конгресс-холле «Торатау» впервые состоялся Форум студентов #ДОМА, который направлен на то, чтобы молодые люди по окончании учёбы в ведущих учебных заведениях России вернулись на родину, жили и работали дома.

«Самое главное – мы гордимся тем, что множество наших ребят учится в лучших вузах страны, – отметил Радий Хабиров, обращаясь к участникам – Мы счастливы, что вы получаете хорошие знания, замечательную практику. И мы вас здесь очень ждём. Вы нам нужны для развития нашей экономики, для развития нашей республики. Да и в целом, это наша родина. Я и сам тоже 10 лет отдал службе стране, но вернулся домой. Дома мы нужны. Ждём вас!».

Форум собрал около 1 000 участников. В работе форума приняли участие представители администрации главы Башкортостана, члены правительства республики, главы муниципалитетов, а также руководители ведущих вузов и предприятий региона. Участники получили сертификаты на стажировку в региональных органах исполнительной власти.

На площадке был представлен и транспортный комплекс республики. АО «Башкиравтодор» вот уже более 95 лет обеспечивает беспрепятственный и безопасный проезд по сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, протяженность которой составляет ни много ни мало 24 тысячи километров.

По итогам 2019 года предприятие выполнило строительно-монтажных работ на сумму 10,2 млрд рублей.

Для дорожного предприятия главный капитал – коллектив. В настоящее время численность коллектива достигает пяти тысяч человек, а с учетом членов их семей – как минимум в три раза больше.

И АО «Башкиравтодор» нужны креативные высококлассные специалисты. По коллективному договору имеется ряд льгот и социальных гарантий для молодых работников, компания поощряет специалистов, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в общественных делах. Молодежному активу предоставлены возможности свободного от работы времени с сохранением среднего заработка для участия в молодежных слетах и форумах, обучении.

В «Башкиравтодор» имеются стажировочные площадки на 53 дорожных ремонтно-строительных управлениях, действующих во всех районах республики. Возможность прохождения практики имеется в управлении подготовки производства, на заводе «Ремстройдормаш», а также в Аппарате управления. В рамках договоров о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», ГБПОУ «Уфимский автотранспортный колледж» предприятие принимает студентов для прохождения учебных, производственных и преддипломных практик.

В настоящий момент есть свободные вакансии: мастер АБЗ Ишимбайского ДРСУ, диспетчер, инженер по охране труда Управления подготовки производства, лаборант Янаульского ДРСУ, инженер производственно-технического отдела Дюртюлинского ДРСУ, главный механик Мечетлинского ДРСУ.

Отправить свое резюме можно по адресу otsp@avtodor.rbinfo.ru, в теме письма необходимо указать – «Работать дома».