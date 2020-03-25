В Москве умерли два пожилых пациента, зараженные коронавирусом
В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус, сообщают СМИ по информации столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
«Это пациенты 88 и 73 лет, диагнозы им были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении штаба. Точная причина смерти пациентов не называется.
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