В Москве умерли два пожилых пациента, зараженные коронавирусом

В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус, сообщают СМИ по информации столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«Это пациенты 88 и 73 лет, диагнозы им были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении штаба. Точная причина смерти пациентов не называется.