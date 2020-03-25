Жители Башкирии спасли косулю от бродячих собак
Жители Башкирии спасли косулю от бродячих собак Фото: Минэкологии РБ
Сегодня в Башкирии бродячие собаки едва не растерзали выбежавшую из леса косулю.
Случай произошел на окраине села Новобелокатай Белокатайского района, сообщили в Минэкологии республики. Стая бродячих собак напала на животное.
К счастью, происходящее увидели проезжающие мимо люди. Они сумели отбить косулю у собак и доставили в ветклинику. Раненому животному сейчас оказывают ветеринарную помощь.