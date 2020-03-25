Президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Обращение будет транслироваться по центральным каналам.

Решение о необходимости такого обращения было принято после прошедшего 24 марта совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные COVID-19.

В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.

В Башкирии зарегистрировано четыре случая заражения. Все больные изолированы в условиях инфекционной больницы Уфы.