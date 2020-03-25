Президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Обращение будет транслироваться по центральным каналам.
Решение о необходимости такого обращения было принято после прошедшего 24 марта совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные COVID-19.
В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.
В Башкирии зарегистрировано четыре случая заражения. Все больные изолированы в условиях инфекционной больницы Уфы.