Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: В «Уфе» раскрыли источники бюджета; закупки против COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Льготы на оплату ЖКХ сельские учителя получат независимо от прописки. На компенсацию смогут рассчитывать и педагоги, которые живут в городе, а работают на селе.

Льгота, не зависящая от прописки. Минпросвещения опубликовало законопроект, который уравнивает в правах на льготу по оплате коммунальных услуг учителей, проживающих на селе, и тех, кто трудится там, но живёт в городе. Как сообщили в «Парламентской газете», из проекта закона следует, что льготу распространят на педагогов, которые трудятся в рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах с населением менее 50 тысяч человек. Предполагается, законопроект станет ещё одним шагом на пути ликвидации дефицита кадров в сельских школах. Для этого с 2020 года реализуется программа «Земский учитель». По мнению председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, эта мера позволит привлечь квалифицированных специалистов, которые осознанно решили приехать в село и работать в школе. «Учитель и врач на селе — не просто специалисты, которые ведут приём и дают уроки, это — центр притяжения социальных проектов и общественных идей», — напомнила сенатор от Башкирии.

Закупки против COVID-19. «Новые Известия» на портале госзакупок РФ промониторили конкурсы, по которым закупаются товары и услуги для борьбы с эпидемией. Издание сообщает, что российское правительство объявило о выделении 23 млрд рублей на закупку оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Отмечается, что ряд учреждений уже успел приобрести необходимое для профилактики и лечения COVID-19 через официальные тендеры. При этом «Москва и Московская область, Липецкая область, Башкирия и Республика Тыва по состоянию на 23 марта — в лидерах по количеству заявок, связанных с коронавирусом». Так, по данным издания, «в Башкирии ГБУЗ «Поликлиника №1 Уфы» на 187 500 ₽ закупает расходные материалы для создания коронавирусных укладок (тупферов назофарингеальных) – зондов-тампонов для взятия и транспортировки проб биологического материала в бактериологические лаборатории». Издание проследило, что ежеминутно на портале госзакупок проходят заявки со ссылкой на неназываемую эпидемию (пандемию). В частности, «Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике закупает на 7 352 842,60 ₽ иммунобиологические лекарственные препараты (вакцину для профилактики пневмококковых инфекций)», узнали «НИ».

Что с ценами? Корреспонденты «Российской газеты» изучили цены на продукты в регионах после ажиотажной скупки гречки и прочего. Выяснилось, что «там, где власти и торговля сработали на упреждение, цены без нервов. А где ценники все-таки среагировали на ажиотах, подключают прокуратуру, полицию и вводят жесткий контроль». Так, в Перми цены на продукты не изменились. В Якутии еще в феврале провели профилактику против попыток взвинтить цены на фрукты и овощи — ввели предельные торговые надбавки на эту продукцию. В Волгоградской области в рознице цены не поднялись, в опте — есть отдельные случаи подорожания. «В Башкирии, несмотря на то, что ажиотаж со скупкой гречки и прочего удалось погасить за пару дней, цены на некоторые виды продуктов в магазинах все же повысились, — сообщают в газете. — По данным Башкортостанстата, за неделю с 9 по 16 марта на 1,2 процента повысились цены на кур и подсолнечное масло, на 1% — мясных консервов, на 2,7 — на сахар-песок, на 1,3 — на гречку. И даже немного подорожал хлеб. Зато подешевели свинина, полукопченая колбаса, сливочное масло, сметана, яйца, пшено и макароны. В республике тоже ведут мониторинг цен. И занимается этим прокуратура». В большинстве регионов именно такая картина: на что-то цены поднялись, на что-то упали, резюмировала «РГ».

Тем временем названы регионы-лидеры по производству молока. Как передает ИА REGNUM, в России в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом производство молока выросло на 9,1%. Всего за два месяца произведено 2,8 млн тонн молока, в то время как в 2019 — 2,5 млн тонн. Наибольший прирост отмечен в Карачаево-Черкесии, где произведено 1,4 тыс. тонн молока, что на 25% больше по сравнению с январём-февралём 2019-го. В Национальном союзе производителей молока констатировали, что сейчас в России активно открываются новые молочные комплексы — так, в марте новые производства запущены в Пензенской, Смоленский, Ивановской областях и Башкирии, говорится в материале.

Без птицеводства? Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «попытка владельца Azimut Hotels Александра Клячина заняться птицеводством может оказаться неудачной. Кредиторы некогда третьего производителя индейки в России Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури хотят расторгнуть договор аренды со структурой бизнесмена». О том, что договор аренды БПК с ООО «Птицеводческий комплекс "Урал"» от 2019 года может быть расторгнут, стало известно из сообщений в реестре сведений о банкротстве, уточнили в издании. Собрание кредиторов обязало конкурсного управляющего Александра Иващенко в десятидневный срок обратиться с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан. «Птицеводческий комплекс "Урал"» на 99,9% принадлежит Gleden Invest, оставшиеся 0,1% у директора компании Вадима Красюка. Gleden Invest управляет активами Александра Клячина. По данным «Ъ», БПК в 2017 году занимал третье место в России по производству индейки (бренд «Индюшкин») с мощностью до 30 тыс. тонн в год. Компания равными долями принадлежала дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. В 2018-м Арбитражный суд Башкортостана ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Крупнейшими кредиторами выступают Россельхозбанк с долгом 12,7 млрд руб. и благотворительный фонд «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова (4 млрд руб.).

Чиновники в онлайне. Также «Коммерсантъ» информировал, что в российских регионах чиновники переходят на дистанционную работу. Так, в Башкирии, где 24 марта подтверждены три первых случая заражения коронавирусом, парламент республики провел заседание в новом формате: депутатов (из 110 человек участвовали меньше 100) разделили на несколько залов. «Глава Башкирии Радий Хабиров намерен пересмотреть формат еженедельных совещаний — допускать в зал менее 50 человек, остальных участников привлекать в формате видеоконференций», — сообщил «Ъ».

Уфимский врач — об Италии. News.ru в дайджест резонансных региональных событий включил рассказ врача из Уфы, четыре года живущей в Италии, об обстановке в этой стране. По ее словам, «полтора месяца назад итальянцы не воспринимали угрозу всерьез, однако скупали рифленые макароны. А уже сейчас на улицы нельзя выйти без специального сертификата, в котором указана цель выхода — в аптеку, за продуктами, на работу. Если документа нет, то нарушителя ждет штраф в 206 евро», — говорится в обзоре.

В «Уфе» раскрыли источники формирования бюджета, сообщает Sportbox. По словам гендиректора «Уфы» башкирского клуба Шамиля Газизова, «60% бюджета составляет региональный фонд развития, примерно 1/5 — денежные средства от РПЛ, а оставшаяся часть — поступления от спонсоров, от продажи билетов и игроков». По данным издания, «Газизов настроен крайне пессимистично в отношении выплат футболистам. По его словам, тяжелая финансовая ситуация не позволяет отказаться от выплаты зарплаты игрокам». «У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как по факту мы не выполняем условия подписанных контрактов. С другой стороны, мы обязаны в полном объеме платить зарплату футболистам. Мы повязаны со всех сторон», — сказал Газизов.

Кто лучший? Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин назван лучшим футболистом РПЛ по итогам соревнований в марте. Организаторы турнира совместно с болельщиками и экспертами назвали игрока, который забил 3 гола в четырех матчах, лучшим. «При этом за Кокорина в первую очередь голосовали фанаты футбола, а по мнению специалистов, лучшим игроком в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов, передали «Вести.ру».

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о Кокорине, который вернулся в футбол после отбывания тюремного срока. «Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жёсткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?» — цитирует Беленова «Чемпионат».