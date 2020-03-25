В обновленном Дворце молодёжи города Янаула начал работу современный 3D-кинотеатр





















Жители Янаула смогут посещать новый 3D кинотеатр, для города — это качественное новшество. Кинозал расположился в реконструированном Дворце молодёжи, который, по словам местных жителей, является центром притяжения не только молодежи, но и людей постарше со всего района. Под одной крышей с кинотеатром танцевальный зал, более десятка кружков и конференц-холл.

Здание Дворца молодёжи 1982 года постройки и последнее десятилетие требовало капитального ремонта, не говоря уже о морально устаревшей материально-технической базе.

Средства на ремонт и оснащение выделила компания «Башнефть» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».

Дворец молодёжи после реконструкции обзавелся расширенным танцевальным залом и конференц-холлом. Помещение кинотеатра легко трансформируется в концертный зал.

Современные материалы и оригинальные архитектурные решения сильно изменили внешний облик здания, сделали его современным.

«Янаульский район получил самый красивый и современный в республике Дворец молодежи. В наших планах много творческих задумок и интересных проектов, которые можно полностью реализовать в обновлённом учреждении. Мы уверены, что новый дворец будет очень популярен среди жителей города и района», — говорит директор учреждения Регина Хамматова . Это далеко не первый благотворительный проект по развитию социальной инфраструктуры Янаульского района, который реализуется при поддержке «Башнефти».

За последние с помощью компании здесь реконструировали бассейн, провели ремонт лицея, сельской врачебной амбулатории, построили многофункциональную спортплощадку, обновили системы водовода и газоснабжения в населенных пунктах района.

Справка:

Башкортостан – основной регион производственной деятельности «Башнефти», входящей в структуру группы компаний «Роснефть». За последние три года при поддержке башкирских нефтяников были построены и реконструированы более 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – ледовый дворец в г. Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиники в Илишевском и Ишимбайском районах, детская поликлиника в Уфе, физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и г. Нефтекамске, Дворец культуры в Абзелиловском районе.