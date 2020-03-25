Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 30 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за минувшую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 30 788 человек, в том числе 18 711 детей.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 17,6%. Эпидпорог превышен на 31,9%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Уфа по предварительным диагнозам зарегистрирован 9 121 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей – 4 781 случай (52,4%). Заболеваемость также остается выше эпидемического порога.

При лабораторных обследованиях от больных определяются как вирусы гриппа (преобладает грипп В, пандемический штамм гриппа А(H1N1)2009), так и вирусы негриппозной этиологии.