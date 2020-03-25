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Улицу Уфы назвали в честь хоккейного тренера Сергея Михалева

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

На очередном заседании городского Совета Уфы принято решение о присвоении улице в Ленинском районе столицы Башкирии имени хоккейного тренера Сергея Михалева. Магистраль начинается в районе Центра спортивной подготовки у остановки «Камышлинская» и пройдет по прямой до берега реки Белой. В дальнейшем, согласно Генплану, в створе новой улицы планируется построить мост через реку, который свяжет идущий в Затон проспект Дружбы народов и территорию микрорайона Нижегородка.

Сергей Михалев был главным тренером клуба «Салават Юлаев» в 1987-1990 году, и в период с 2005 по 2009 год. Вместе с клубом завоевал золотую медаль в сезоне 2007-2008 чемпионата России.

В 1989 году возглавлял студенческую сборную СССР, серебряного призёра Универсиады. В 2000 году — главный тренер юниорской сборной России (до 18 лет), серебряного призёра чемпионата мира. В 2002-м — помощник главного тренера национальной сборной. В 2006 году — главный тренер молодёжной сборной России (до 20 лет), серебряного призёра чемпионата мира. 19 ноября 2015 года игровой свитер Михалёва был поднят под своды «Уфа-Арены».

В Уфе в честь Сергея Михалева уже назван сквер у Дворца спорта. Такое решение депутаты городского Совета приняли в прошлом году.

Сергей Николаев
Теги: Уфа, название улиц
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