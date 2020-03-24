Фото: pixabay.com Стало известно о четвертом заболевшем COVID-19 в Башкирии Фото: pixabay.com

В Башкирии уже четверо заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebooke первый вице-премьер Андрей Назаров. «Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией. Прошу всех сохранять спокойствие и действовать по плану», — написал он.

Первый вице-премьер рнапомнил, что вся необходимая оперативная информация публикуется на официальных сайтах. С сегодняшнего дня Минздрав проводит брифинги ежедневно в 14.00, с трансляцией в интернете.

Сегодня правительство поручило дополнительно усилить меры контроля в аэропорту, на железной дороге и в общественном транспорте!