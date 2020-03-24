Фото: администрация Уфы В администрации Уфы временно прекращены личные приемы граждан Фото: администрация Уфы

В администрации Уфы временно приостановлены личные приемы. Гражданам рекомендуется пользоваться порталом «Электронная приемная органов власти РБ», официальным сайтом администрации, электронной почтой cityadm@ufacity.info. Можно писать бумажные письма на адрес администрации (пр. Октября, 120).

Письменные обращения граждан и юридических лиц принимаются в администрации ежедневно с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, (обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные).

Информацию о ходе рассмотрения обращения можно получить по телефонам: 279-12-61, 279-05-61 – по обращениям граждан; 279-12-60, 279-05-08 – по обращениям юрлиц.