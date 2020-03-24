На уфимском заводе в рекордно короткие сроки построили бронепоезд и передали его фронту

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Бронепоезд «Уфа» строился на Уфимском паровозоремонтном заводе на средства трудящихся города. Для того чтобы боевую машину быстрее передать фронту, рабочие сутками не выходили с предприятия. О великом патриотизме советских людей рассказала газета «Красная Башкирия» в 1943 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Люди работали, не зная устали. День и ночь кипел созидательный труд, — пишут в газете. — Бригада котельщиков, возглавляемая энергичными бригадирами Борисенко и Абол, сутками не выходила с завода».

Тогда, в 1943-м, коллектив цеха Уфимского паровозоремонтного завода, где создавалась боевая машина, был проникнут одной целью – выполнить почетный долг перед фронтом. «Никто не жалел сил: ни мастер Лушин, ни бригадир Хорунов, ни инженер Никулин, ни десятки других строителей-энтузиастов».

И вот на площадке станции Уфа собрались рабочие заводов и учреждений города, чтобы передать представителям Красной Армии бронепоезд «Уфа», построенный руками рабочих Уфимского паровозоремонтного завода.

Открывая митинг, председатель исполкома Уфимского горсовета Сергей Левковцев говорил о великом патриотизме советских людей, не жалеющих сил для того, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым для разгрома врага.

«Сегодня мы передаем Красной Армии бронепоезд, построенный на средства трудящихся Уфы, – говорил Левковцев. – Рабочие паровозоремонтного завода в рекордно короткий срок построили машину, проявив этим величайшую любовь к нашим доблестным защитникам Родины».

Один за другим поднимались на трибуну представители заводских и районных организаций Уфы. Они говорили о трудовом подъеме, который царит на советских заводах, о новом размахе соревнования за выпуск еще большего количества продукции для фронта.

Затем ответное слово взял представитель командования Красной Армии Марков. Участники митинга слушали его с большим вниманием. Марков заверил, что воины фронта с честью оправдают наказ гвардейцев тыла.

«Митинг окончен. Бронепоезд «Уфа» уходит на фронт громить гитлеровских оккупантов», — сообщила газета 2 июля 1943 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.