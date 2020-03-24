Фото: Валерий Шахов Курултай РБ будет ходатайствовать Путину о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести» Фото: Валерий Шахов

Госсобрание-Курултай Башкирии намерено обратиться с ходатайством к президенту России Владимиру Путину о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Уфе.

Соответствующее постановление об обращении с ходатайством к президенту страны принято во вторник на заседании в башкирском парламенте.

«Столица республики в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров, где ковалась Победа, и более чем заслуживает такого звания, – убежден спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Из западных регионов страны в Уфу было передислоцировано 36 предприятий и производств. Уфа с численностью населения 250 тысяч человек приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны башкирская столица выпустила 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов».

Как отметил Константин Толкачев, на базе уфимских и эвакуированных предприятий было развернуто производство авиационного и автомобильного топлива, аппаратуры связи, фанеры для авиационной промышленности и артиллерийских лыж, ткани для военного обмундирования, лекарств.

В столице Башкирии насчитывалось 29 военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150 тысяч больных и раненых.

В военные годы в Уфе было сформировано и дислоцировано 23 воинских соединения, части и учреждения. Среди них — легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

Эвакуированные в Уфу сотрудники Академии наук Украины, отраслевых научно-исследовательских институтов вместе с учеными республики создавали новые виды боеприпасов, артиллерийских оптических приборов, незамерзающих масел и антифризов для боевой техники, медицинских сывороток и вакцин.

За трудовой подвиг два уфимских предприятия получили на постоянное хранение Красные знамена Госкомитета обороны. Еще семь предприятий награждены переходящими Красными знаменами ВЦСПС и Наркоматов СССР. Более 60 тысяч уфимцев удостоены орденов и медалей за доблестный труд в годы войны.

«Мы гордимся трудовым подвигом нашего старшего поколения. В Уфе установлен памятник труженикам тыла. Для нас очевидно, что вклад уфимцев в достижение Победы колоссален. Справедливо будет закрепить это почетным званием, — считает Константин Толкачев. — Тем более что массовый трудовой героизм жителей Уфы, их вклад в борьбу с фашистскими захватчиками уже признаны на международном уровне – в декабре 2019 года Международный союз городов-героев принял решение присвоить Уфе почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

В соответствии с новым федеральным законом, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, накануне праздника Весны и Труда — 1 мая.

«Если ходатайство будет оперативно рассмотрено и поддержано Владимиром Путиным, Уфа может получить почетное звание уже через месяц, – резюмировал спикер башкирского парламента.