Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 80.88 ↑

EUR 86.70 ↓

24 марта Вторник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Курултай РБ будет ходатайствовать Путину о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести»

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Курултай РБ будет ходатайствовать Путину о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести» Фото: Валерий Шахов

Госсобрание-Курултай Башкирии намерено обратиться с ходатайством к президенту России Владимиру Путину о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Уфе.

Соответствующее постановление об обращении с ходатайством к президенту страны принято во вторник на заседании в башкирском парламенте.

«Столица республики в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров, где ковалась Победа, и более чем заслуживает такого звания, – убежден спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Из западных регионов страны в Уфу было передислоцировано 36 предприятий и производств. Уфа с численностью населения 250 тысяч человек приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны башкирская столица выпустила 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов».
Как отметил Константин Толкачев, на базе уфимских и эвакуированных предприятий было развернуто производство авиационного и автомобильного топлива, аппаратуры связи, фанеры для авиационной промышленности и артиллерийских лыж, ткани для военного обмундирования, лекарств.

В столице Башкирии насчитывалось 29 военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150 тысяч больных и раненых.

В военные годы в Уфе было сформировано и дислоцировано 23 воинских соединения, части и учреждения. Среди них — легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

Эвакуированные в Уфу сотрудники Академии наук Украины, отраслевых научно-исследовательских институтов вместе с учеными республики создавали новые виды боеприпасов, артиллерийских оптических приборов, незамерзающих масел и антифризов для боевой техники, медицинских сывороток и вакцин.

За трудовой подвиг два уфимских предприятия получили на постоянное хранение Красные знамена Госкомитета обороны. Еще семь предприятий награждены переходящими Красными знаменами ВЦСПС и Наркоматов СССР. Более 60 тысяч уфимцев удостоены орденов и медалей за доблестный труд в годы войны.

«Мы гордимся трудовым подвигом нашего старшего поколения. В Уфе установлен памятник труженикам тыла. Для нас очевидно, что вклад уфимцев в достижение Победы колоссален. Справедливо будет закрепить это почетным званием, — считает Константин Толкачев. — Тем более что массовый трудовой героизм жителей Уфы, их вклад в борьбу с фашистскими захватчиками уже признаны на международном уровне – в декабре 2019 года Международный союз городов-героев принял решение присвоить Уфе почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».
В соответствии с новым федеральным законом, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, накануне праздника Весны и Труда — 1 мая.

«Если ходатайство будет оперативно рассмотрено и поддержано Владимиром Путиным, Уфа может получить почетное звание уже через месяц, – резюмировал спикер башкирского парламента.

Галина Бахшиева
Теги: Госсобрание РБ, Путин, Уфа, город трудовой доблести
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры из-за коронавируса
В Башкирии с сегодняшнего дня закрывают все бассейны и кинотеатры, а количество людей на мероприятиях ограничили с 250 до 50 человек. Об этом сегодня на
Убитый в Башкирии террорист проповедовал в уфимской мечети - СМИ
Убитый в Башкирии сотрудниками ФСБ террорист проповедовал в уфимской мечети, сообщают республиканские СМИ. Как стало известно, террористом, которого 21 м
Школы Башкирии будут учиться дистанционно со 2 апреля
Школы Башкирии завершат каникулы и начнут учиться дистанционно со 2 апреля. Об этом сегодня на совещании в правительстве Республики Башкортостан заявил м
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, появились трое заболе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть