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«Утро воскресенья»: уфимка рассказала, как проходит карантин по коронавирусу в Аргентине

ОБЩЕСТВО

Уфимка Лия Кузьмина несколько лет назад эмигрировала в Аргентину. В настоящее время она живет в Буэнос-Айресе, с мужем и тремя детьми.

«С 20 марта в городе введен карантин. Не работают заведения общепита и некоторые банки, учреждения с массовым скоплением людей. Открыты лишь продуктовые магазины и аптеки. Людям запрещено выходить на улицу без уважительной причины», — рассказала она агентству «Башинформ».

Но люди по улицам ходят, гуляют с собаками в основном, прохожих очень мало.

«Атмосфера на улице напоминает утро воскресенья, когда школьников и трудящихся нет», — говорит Лия.

По ее словам, люди ходят лишь в магазин или из магазина. Цены на продукты еще не поднялись, дефицита нет. Очереди только из-за опасности заражения: покупатели стоят на улице на расстоянии два метра, а внутрь пускают только по несколько человек. Люди старшего возраста ходят в перчатках и масках.

«Я с детьми вторую неделю не выхожу из дома. Сделали кое-какие запасы заранее, еще до объявления карантина. Местные русские, как и соотечественники на родине, почему-то искали гречку. И первой исчезла с прилавков туалетная бумага. Надеемся, что скоро все закончится. С 21 марта тут начинается осень и будет похолодание», — делится своими наблюдениями девушка.

Она рассказала также, что аргентинцы каждый вечер аплодисментами поддерживают врачей и медсестер, которые оказывают помощь пострадавшим от коронавируса.

По данным на 24 марта, в Аргентине заразился вирусом 301 человек, умерло 4 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, карантин, уфимцы, соотечественники
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