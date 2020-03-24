Фото: ИА «Башинформ» Парламент Башкирии пересмотрел республиканский бюджет из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты башкирского парламента приняли в первом чтении законопроект по внесению изменений в закон о бюджете Башкирии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года».

Согласно внесенным изменениям, объем республиканского бюджета в этом году составит по доходам 208,5 млрд рублей. По расходам — 236,4 млрд рублей. Дефицит — 27,9 млрд рублей. Увеличение по доходам, по сравнению с ранее утвержденным бюджетом региона, составило 4 млрд рублей, по расходам — 9,8 млрд рублей. Дефицит вырос на 5,8 млрд рублей.

«В 2021 году объем бюджета по доходам снизится до 198,6 млрд рублей, по расходам — до 216 млрд рублей. Дефицит составит 17,4 млрд рублей, — констатировала на заседании в Госсобрании — Курултае республики первый замминистра финансов Башкирии Наталья Калугина. — В 2022 году объем бюджета по доходам увеличится до 219,5 млрд рублей. По расходам — до 235,9 млрд рублей. Дефицит составит 16,4 млрд рублей».

«Бюджет будет серьезно пересматриваться, — подчеркнул Радий Хабиров. — Это значит, что мы сейчас остановим прежде всего строительство многих социальных объектов, которые есть в РАИП. Совершенно точно, что часть денег будем направлять на поддержку экономики и решение социальных задач, которые у нас сейчас возникают. Поэтому надо отнестись к этому с пониманием, это всего лишь небольшой перерыв».