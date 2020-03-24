Фото: Олег Яровиков В Уфе во время паводка качество воды планируют проверять три раза в сутки Фото: Олег Яровиков

В период паводка уфимские предприятия планируют трижды в сутки проводить мониторинг качества воды. Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил гендиректор «Уфаводоканала» Артем Чакиров.

«На предприятии разработана система мониторинга, позволяющая определить количество скважин городских водозаборов, попадающих в зону затопления при различных уровнях подъема воды в реке. В рамках реализации мероприятий плана по подготовке к паводку проведен осмотр 270 скважин уфимских водозаборов и проводится их герметизация, сформирован резерв реагентов для очистки и обеззараживания воды, подготовлены сооружения и системы обеззараживания питьевой воды, проведена подготовка центра аналитического контроля к работе в условиях паводка», — доложил руководитель «Уфаводоканала».

Количество забора воды во время подъема воды в реках города возрастет с 25 до 45 точек в день. Специалисты говорят, что водозаборе могут оказаться более 300 элементов. Под особым контролем — фенол, нефтепродукты, хлорированные углеводороды. Дополнительно к плану работы в штатном режиме будет выполняться около 15 тысяч анализов в 1700 пробах.