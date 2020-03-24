Депутаты Госсобрания Башкирии заслушают отчет прокурора республики и министра МВД
Депутаты Госсобрания Башкирии заслушают отчет прокурора республики и министра МВД Фото: Олег Яровиков
На сегодняшнем заседании Госсобрания, которое начнется в 10 часов, депутаты заслушают отчет министра внутренних дел о состоянии правопорядка в республике. С информацией о законности в регионе перед законодателями также выступит прокурор Башкортостана. Из повестки заседания был исключен отчет о результатах деятельности правительства Республики Башкортостан за 2019 год. Он перенесен на апрельское заседание.
«Отчет Правительства подразумевает собрание большого количества людей, в том числе глав муниципалитетов, руководителей крупных предприятий, представителей общественности. В условиях, когда принимаются всесторонние профилактические меры по снижению рисков распространения коронавируса, проведение столь массового мероприятия нежелательно», — прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.Напомним, что пленарное заседание парламента пройдет в особом режиме. Решение связано с профилактическими мероприятиями по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе республиканского парламента. Для представителей органов исполнительной власти, общественных организаций, журналистов, обычно присутствующих на пленарных заседаниях, а также для всех, кто интересуется работой парламента, будет организована видеотрансляция.