Фото: Олег Яровиков В последние дни марта в Уфе потеплеет до +10 Фото: Олег Яровиков

Последние дни марта в столице Башкирии ожидаются по-весеннему теплыми. По данным портала «Гисметео», уже 30 марта в Уфе днем воздух прогреется до +10 градусов. Однако ночами по-прежнему сохранится минусовая температура.

При этом, по данным синоптиков, на улице будет солнечно. Однако такой характер погоды, скорее всего, сохранится на несколько дней. Апрель, по предварительным прогнозам, не порадует уфимцев ярким солнцем. Большая часть месяца будет пасмурной, с дождями и неустойчивой температурой воздуха: столбики термометров будут колебаться от -2 до +11 градусов.