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В Башкирии всех прилетевших из-за границы будут тестировать на коронавирус

ОБЩЕСТВО

В Башкирии всех прибывших из-за границы будут бесплатно тестировать на COVID-19, сообщил на брифинге 23 марта министр здравоохранения Максим Забелин. В основном это пассажиры авиатранспорта, отметил чиновник. В регионе начали работать несколько новых лабораторий, получивших разрешение работать с новым вирусом. Это лаборатории РКБ, Центра-СПИД, ГКБ №22 в Уфе, в больницах Стерлитамака и Нефтекамска.

По данным Роспотребнадзора, в России за минувшие сутки коронавирусом заразился 71 человек, все новые случаи зарегистрированы в Москве. Все эти люди в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Общее число заболевших россиян достигло 438. К сегодняшнему дню 17 пациентов выздоровели, летальных исходов нет. По числу заболевших лидирует Москва, на втором месте Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург. Заболевшие есть в 48 регионах страны.

Правительство России сегодня выделило 7,5 млрд руб. на покупку не менее 5,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, лаборатории
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