Фото: Олег Яровиков Пленарное заседание Госсобрания Башкирии пройдет в особом режиме Фото: Олег Яровиков

Очередное заседание Государственного Собрания – Курултая Башкортостана, запланированное на 24 марта, пройдет в особом режиме. Решение связано с профилактическими мероприятиями по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили в пресс — службе республиканского парламента.

«В целях профилактики решено не проводить мероприятия с участием 50 и более человек в одном и том же помещении, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Поэтому депутаты будут находиться группами изолированных друг от друга залах, оборудованных видеосвязью. Перемещения между залами будут ограничены. Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться с помощью электронной системы. При необходимости будет работать счетная комиссия».

Константин Толкачев отметил, что в целях тех же профилактических мер решено минимизировать число приглашенных на заседание. В залы поочередно будут допускаться докладчики по вопросам повестки дня. Для представителей органов исполнительной власти, общественных организаций, журналистов, обычно присутствующих на пленарных заседаниях, а также для всех, кто интересуется работой парламента, будет организована видеотрансляция.