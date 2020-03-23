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В Кремле сообщили, что не планируют массовых мероприятий с участием Путина

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

В Кремле сообщили, что не планируют массовых мероприятий с участием Путина Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин продолжает работу в обычном режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия с его участием не планируются.

«Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах. Массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумываются сейчас — было бы неразумно это делать», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что перед поездкой Владимира Путина в Крым на прошлой неделе участники мероприятия прошли тест по выявлению коронавируса. «Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — цитирует ТАСС его слова.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что «президент живет в государственных резиденциях, он не живет в своей квартире». По его словам, «чаще всего президент где живет, там и работает и наоборот». Поэтому представитель Кремля назвал относительным понятие работу не выходя из дома для Путина.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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