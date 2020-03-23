Фото: Ксения Калинина В Уфе правоохранители в школьные каникулы будут патрулировать торговые центры Фото: Ксения Калинина

В Уфе в дни весенних каникул инспекторы правоохранительных органов и центра общественной безопасности будут патрулировать торговые центры города с целью пресечения противоправных действий несовершеннолетних детей и подростков. Все торгово-развлекательные комплексы города усилят работу охраны, служб безопасности, обслуживающего персонала.

Сегодня на совещании в лайфстайл центре «Башкирия», посвященном мерам профилактики по недопущению совершению правонарушений несовершеннолетними, составили план работы по усилению безопасности в торговых центрах совместно с органами системы профилактики Уфы. В каникулы правоохранители и сотрудники центра общественной безопасности будут патрулировать торговые центры города для выявления и пресечения злодеяний, совершаемых несовершеннолетними детьми и подростками. Администрациям торгово-развлекательных комплексов и торговых центров поручили при негативном сценарии в обязательном порядке информировать об этом правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов, заместитель министра образования и науки РБ Филюс Миназов,замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова, глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, начальник городского управления образования Елена Хаффазова, директор Центра общественной безопасности Уфы Александр Овчинников, представители правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений образования.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров выразил крайнее возмущение выявленным фактом агрессивных действий подростков в одном из торговых центров Уфы: банда уфимских школьников, которые под девизом «А.У.Е.» («арестантский уклад един»), запугивают прохожих, вымогают деньги, нападают на сверстников, воруют в магазинах. Так, камера зафиксировала избиение агрессивными подростками юных воспитанников одной из танцевальных школ в лайфстайл центре «Башкирия». На маленьких хулиганов жалуются родители, арендаторы комплекса. Нарушителей забирают, но они вновь возвращаются. В торговом комплексе орудуют как минимум две банды школьников.