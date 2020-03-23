МЧС по Башкирии предупреждает о гололеде и налипании мокрого снега на проводах и деревьях
МЧС по Башкирии предупреждает о гололеде и налипании мокрого снега на проводах и деревьях Фото: Валерий Шахов
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета в ближайшие два дня, 23 и 24 марта, в республике ожидается местами гололед.
Также прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м.