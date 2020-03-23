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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За рубежом продолжают оставаться 1950 жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За рубежом продолжают оставаться 1950 жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

В настоящее время за рубежом продолжают оставаться 1950 жителей Башкирии. Об этом сообщил председатель республиканского Госкомтранса Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 марта.

Авиакомпании продолжают вывоз граждан из стран с эпидемией коронавируса, организуются регулярные полеты через Москву, а также чартеры.

Окончательные списки граждан, оказавшихся за рубежом, будут сформированы Минтрансом и МИДом 26 марта.

Всех жителей Башкирии, которые хотят вернуться домой, просят обратиться в консульства России в стране пребывания.

«Где сложилась критическая ситуация, мы точечно включаемся. Своих не бросаем. Кто оказался в отчаянном положении, мы должны вывезти домой за счет внебюджетных средств, помочь деньгами, в случае необходимости. Потом разберемся, людей надо вытаскивать домой. Денежный фонд для этого есть», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Розалия Валеева
Теги: туристы, коронавирус
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