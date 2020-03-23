Фото: администрация г.Уфа Будем наказывать: Радий Хабиров поручил выявить всех, кто нарушает режим самоизоляции Фото: администрация г.Уфа

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поручил всем муниципалитетам в течение недели обойти с проверкой всех жителей Башкирии, прибывших в течение последних двух недель, из-за рубежа. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, все, кто прибывают в Россию, 14 дней обязаны находиться на карантине, чтобы исключить вероятность распространения инфекции.

В республике от 15 до 17 тысяч жителей, прибывших в регион с 1 марта, представляют опасность заражения. Это касается уже не только тех, кто прибыл из стран неблагополучных по коронавирусу, а всех, подчеркнул глава Башкирии

﻿«До завтра, до 14.00 все муниципалитеты должны проконтролировать соблюдение режима самоизоляции жителями, вернувшимися из стран, неблагополучных по коронавирусу. Таких граждан у нас — 1558. А в течение недели проверим уже всех граждан, прибывших в регион из-за границы», — заявил Радий Хабиров.

Как доложила вице-премьер правительства Ленара Иванова, в минувшие выходные такая проверка была проведена в Уфе. Рабочие группы за два дня обошли 585 адресов, где должны проживать самоизолированные. Проверка показала, что 37% из них находились на самоизоляции, 4% признались, что нарушали режим, 33,5% не находились дома, то есть нарушили режим самоизоляции.

«Всем была предложена помощь в доставке продуктов, лекарств, открытии больничных листов. Все от помощи отказались. Подчеркиваю, больничные листы будут оплачиваться только при ненарушении режима самоизоляции», — сказала министр семьи, труда и соцзащиты населения.

﻿«Уже сегодня жду протоколы по всем нарушителям. Будем наказывать людей, — сказал Радий Хабиров. — Тех, кто злостно, рьяно, публично заявляет, что не будут правила выполнять. Все будут. Строем станут и пойдут выполнять наши требования. Те, кто был за рубежом, это основной источник, угроза для 4 миллионов жителей Башкирии. Кто не понимает, с теми надо предельно жестко отработать. Если обнаружатся факты, что человек болел, но не находился на карантине, это уже уголовная ответственность. Это не изгои в нашем обществе, но они представляют опасность. Надо просить их сидеть дома, объяснить, что есть возможность получить больничные, кому-то помочь, может волонтеров отправить. Я признателен тем, кто ответственно подходит к режиму».