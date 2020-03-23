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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком» запустил личный кабинет для корпоративных клиентов в Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» запустил сервис «Личный кабинет для юридических лиц» в Республике Башкортостан. Теперь клиенты в режиме онлайн могут контролировать текущий баланс лицевых счетов, проверять начисления и платежи.

Сервис предоставляет пользователям возможность оплачивать услуги связи банковской картой, заказывать счета на предоплату и пользоваться отложенным платежом.

Сергей Алферов, генеральный директор «Башинформсвязи», дочерней компании «Ростелекома»: «Личный кабинет поможет бизнесу сохранить самый ценный ресурс − время. Дистанционный сервис позволит корпоративным клиентам оперативно решить множество вопросов, связанных с услугами связи. Чтобы получить детализацию платежно-расчетных документов, необязательно посещать офис компании: теперь это проще сделать онлайн».

«Личный кабинет для юридических лиц» сочетает широкие функциональные возможности и простой понятный интерфейс. Сервис работает во всех современных интернет-браузерах и на устройствах с iOS и Android».

Воспользоваться личным кабинетом могут действующие и новые клиенты. Для получения доступа необходимо заполнить заявку на сайте https://client.rt.ru или передать ее персональному менеджеру.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком, Башинформсвязь
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