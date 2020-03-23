Фото: Фото предоставлено Башкирским межотраслевым институтом охраны труда, экологии и безопасности на производстве Специалисты АО «Транснефть – Урал» подтвердили высокую квалификацию в области охраны труда Фото: Фото предоставлено Башкирским межотраслевым институтом охраны труда, экологии и безопасности на производстве

Сразу два призовых места заняли в XIV Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2020» представители АО «Транснефть – Урал»: Евгений Надыров стал победителем конкурса, третье место у Регины Чирковой.

Организаторами прошедшего в Уфе республиканского конкурса выступили Министерство семьи, труда и социальной защиты населения и Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве при содействии Государственной трудовой инспекции в РБ и Федерации профсоюзов республики.

Участников ожидали пять непростых этапов, на каждом из которых требовалось отвечать на вопросы в формате тестирования. В конкурсе участвовали представители как промышленных предприятий, так и непромышленных организаций, и в первых трех этапах задания учитывали эту специфику. Так, участников, представляющих промышленные предприятия, ждали вопросы, касающиеся требований охраны труда при выполнении работ с инструментами и приспособлениями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на высоте.

К участию в четвертом этапе, где проверялось знание положений Трудового Кодекса РФ, было допущено 22 участника, показавших лучшие результаты. Одиннадцать из них были допущены к участию в пятом, финальном туре, где им предстояло продемонстрировать знания методов идентификации опасностей и оценки рисков для обеспечения безопасности выполнения работ.

По итогам пяти этапов конкурса обладателем звания «Лучший специалист по охране труда – 2020» стал специалист АО «Транснефть – Урал» Евгений Надыров (кстати, в прошлом году он занял второе место). Третье место заняла еще одна представительница команды «Транснефть – Урал» – Регина Чиркова.

Также на конкурсе были определены лучшие специалисты по охране труда в номинациях по отраслям (в соответствии с кодами ОКВЭД). Евгений Надыров показал лучший результат среди представителей организаций в области транспортирования по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Регина Чиркова была дополнительно отмечена как самый молодой участник конкурса. Также оба участника включены в рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан – 2020» (соответственно, на 1 и 3 месте).

Работники АО «Транснефть – Урал» ежегодно успешно выступают в республиканском конкурсе специалистов по охране труда.