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В Уфе приземлился самолет с застрявшими в Индии туристами

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе приземлился самолет с застрявшими в Индии туристами Фото: ИА «Башинформ»

В аэропорту «Уфа» приземлился самолет, прилетевший из Москвы. На его борту находилась пара туристов, которые ранее застряли в воздушной гавани индийского города Дели.

Двое суток мужчина и женщина из столицы Башкирии провели в аэропорту имени Индиры Ганди из-за отмены рейса в Россию в связи с распространением нового коронавируса. Тогда на них вышли представители правительства республики, помогли информационно и решили вопрос с перелетом на родину.

Ранее сообщалось, что сначала пара туристов прилетела в Казахстан, а после через московский «Домодедово» добрались до Уфы. Родственники вернувшихся уфимцев уже поблагодарили главу Башкирии и его команду.

«Радий Фаритович, огромное спасибо за помощь при выезде родственников из Индии. Братишка и племянница прилетели. Человек познается в трудной ситуации. Вы держите слово мужчины. Я уверен, что есть еще люди слова и дела», — написал Шамиль А.

После того, как пара доберется до дома, они обязаны самоизолироваться на 14 дней. Напомним, с этой недели рабочие группы в лице социального работника и сотрудника правоохранительных органов начали поквартирный обход людей на карантине. Для тех, кто нарушает режим предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей или лишения свободы до одного года.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, туристы из Индии
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