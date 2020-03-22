Фото: Молодежка ОНФ В Башкирии умерла пенсионерка, которую переселили в школьный кабинет математики Фото: Молодежка ОНФ

69-летняя жительница Благовещенского района Евгения Цуркова, которую чиновники после пожара переселили в школьный кабинет математики, скончалась. В новой комнате общежития женщина прожила меньше двух месяцев.

О кончине женщины, которая несколько лет не могла переселиться в выделенную комнату из-за отсутствия условий сообщил источник «Вестей».

Собственный дом Евгении Митрофановны сгорел в 2017-м. Сначала пенсионерке обещали выделить угол в маневренном фонде, на заселили в соседнюю школу.