Фото: Стоп-кадр видео Уфимцы просят поощрить водителя «Башавтотранса» за человечность Фото: Стоп-кадр видео

Пассажиры автобуса госперевозчика «Башавтотранс», который следовал по маршруту №57а, просят поощрить [премировать – ред.] водителя предприятия за человечность. Как рассказала агентству «Башинформ» пассажирка Альфия Ильясова, она несколько часов добиралась до дома в микрорайон «Яркий» из-за событий на Демской трассе.

«Он объехал перекрытую дорогу на федеральной трассе М-5, «Миловский парк» и довез меня и других пассажиров прямо до дома. На с не пускали, а он проделал такой путь», — отметила уфимка.

Письмо госперевозчику девушка готовит, но имя добродушного водителя она уже успела спросить. Героя субботнего вечера зовут Фларид Марсович.