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Как жителям Башкирии оформить больничный на карантине

ОБЩЕСТВО
Фото: ФСС РФ

Как жителям Башкирии оформить больничный на карантине Фото: ФСС РФ

Сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения Башкортостана заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по РБ Лариса Черепанова рассказала о возможности оформить дистанционно больничный лист на карантине из-за коронавируса.

«Все граждане, которые побывали в странах, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, после возвращения домой обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Чтобы не нарушать его, а также минимизировать риск заражения, таким гражданам разрешили получать больничный лист дистанционно. Подача заявлений на выдачу электронных листов в случае карантина в личном кабинете застрахованного лица возможна только при наличии подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан, — сказала представитель фонда. — Больничный лист выдается со дня обращения на горячую линию Минздрава РБ, в поликлинику по месту жительства или на сайт Фонда социального страхования. На оставшиеся дни до окончания двухнедельного карантина лист нетрудоспособности оформляется после окончания отпуска. Оформление больничного листа задним числом не предусмотрено. Если раньше под двухнедельный карантин попадали те, кто возвращался из самых зараженных стран, то теперь в изоляцию отправляют всех, кто вообще побывал за рубежом».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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