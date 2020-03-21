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Жителей Башкирии предупреждают об уголовном наказании за отказ от самоизоляции

ОБЩЕСТВО

За отказ от самоизоляции по возвращении из-за границы граждане России могут быть привлечены в уголовной ответственности, заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Напомним, постановлением главного санитарного врача России, самоизоляции подлежат, все граждане, прибывающие в России, не только из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. В настоящее время в республике таких людей — около 15 тысяч. Все они входят в группу риска, могут представлять опасность для жителей Башкирии и в течение двух недель с момента прибытия из-за границы должны быть самоизолированы от общества: в домашних условиях, либо в специальном обсервате.

Лицам, находящимся в изоляции, запрещается выходить из помещения, даже для покупки продуктов, выноса мусора и т.д. Для этого могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры без личного контакта с изолируемым.

Данная информация максимально доноситься до населения, но встречаются случаи пренебрежения установленными правилами.

﻿«В отношении таких людей будет заводиться административное делопроизводство. За нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность, не только административная ответственность, но и вплоть до уголовной», — сказал Забелин.
Напомним, в республике официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 58 человек, у них инфекция под подозрением.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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