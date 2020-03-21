Жителей Башкирии предупреждают об уголовном наказании за отказ от самоизоляции
За отказ от самоизоляции по возвращении из-за границы граждане России могут быть привлечены в уголовной ответственности, заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Напомним, постановлением главного санитарного врача России, самоизоляции подлежат, все граждане, прибывающие в России, не только из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. В настоящее время в республике таких людей — около 15 тысяч. Все они входят в группу риска, могут представлять опасность для жителей Башкирии и в течение двух недель с момента прибытия из-за границы должны быть самоизолированы от общества: в домашних условиях, либо в специальном обсервате.
Лицам, находящимся в изоляции, запрещается выходить из помещения, даже для покупки продуктов, выноса мусора и т.д. Для этого могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры без личного контакта с изолируемым.
Данная информация максимально доноситься до населения, но встречаются случаи пренебрежения установленными правилами.
«В отношении таких людей будет заводиться административное делопроизводство. За нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность, не только административная ответственность, но и вплоть до уголовной», — сказал Забелин.Напомним, в республике официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 58 человек, у них инфекция под подозрением.