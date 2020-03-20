Фото: Пресс-служба правительства РБ Под Уфой показали обсерват для пациентов с подозрением на коронавирус Фото: Пресс-служба правительства РБ

Карантинная зона для временного размещения жителей Башкирии с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (обсерват) расположилась в Уфимском районе. Территорию предоставил санаторий «Роднику», куда с проверкой приехали члены правительства Башкирии.

«Будем надеяться, что не понадобиться ваш профилакторий для размещения карантинных пассажиров, но мы должны быть готовы для развития любых событий», – сказал первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

Первый заместитель премьер-министра регионального правительства поручил усилить контроль за прилетающими в уфимский аэропорт, в первую очередь, транзитными пассажирами из стран и регионов, находящихся в списке зараженных территорий.