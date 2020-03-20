Фото: соцсети Глава Следкома Башкирии объяснил, почему не раскрываются подробности поиска Мазовых Фото: соцсети

В Уфе на встрече с журналистами 20 марта руководитель Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев объяснил, почему следствие не раскрывает подробности розыска пропавших без вести жителей Уфы — Артема Мазова и двоих его несовершеннолетних детей Ильи и Вячеслава.

«На мой взгляд, мы информируем. Мы не можем раскрывать сути, что проводится, что установлено. В рамках закона, пока нет лиц, пока нет обстоятельств, я могу только сказать, что работа ведется, дело не раскрыто. Если я каждый месяц буду кукарекать одно и то же, мне скажут: «Да он уже надоел». По делам, которые раскрыты, там, где есть лица и обстоятельства преступления установлены, мы информацию такого рода в определенных пределах давать можем. Там, где преступление не раскрыто, мы стараемся не говорить об этом. Почему? Потому что есть заинтересованные лица в получении информации, в какой мы стадии находимся и куда идем. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определенные меры противодействия принять», — сказал он.

Как сообщало агентство «Башинформ», 37-летний Артем Мазов вместе с двумя несовершеннолетними детьми пропал после ссоры с супругой 26 октября 2019 года. В МВД республики объявили награду в 500 тысяч рублей за достоверную информацию о местонахождении семьи. Пока криминалистам и волонтерам удалось найти только автомобиль мужчины в микрорайоне Инорс.

Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

Следственный комитет просит всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по телефону доверия: 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102).