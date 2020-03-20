Фото: Ксения Калинина Из-за коронавируса Следственный комитет Башкирии принял меры карантинного характера Фото: Ксения Калинина

В Следственном комитете Башкирии, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, приняты определенные меры безопасности. Об этом на встрече с представителями местных изданий 20 марта сказал руководитель следственного управления по Республике Башкортостан Денис Чернятьев.

«Как работали, так и будем работать: наша задача – расследовать и предать дело в суд. У нас издан приказ председателя СК, определенные меры карантинного характера тоже приняты. Мы сейчас, наверное, ограничим количество личных приемов либо будем применять меры по проверке температуры. Сейчас осуществляем контроль за своими сотрудниками. Запретили нам выезды за рубеж на период карантина в отпуске. Определенные меры приняты», — сообщил глава регионального ведомства.

На допросах следователи всегда применяли и применяют меры предосторожности, так как среди подозреваемых бывают и ВИЧ-инфицированные, и больные туберкулезом.

«Заражение от них гораздо опаснее, нежели коронавирус. Мы же с ними работали и работаем. Существуют меры предосторожности: и маски, и перчатки, и ручки в пакетиках. Это опасности нашей профессии», — добавил он.

Как информировало агентство «Башинформ», из-за угрозы распространения коронавируса суды Башкирии перешли на рассмотрение дел по видеоконференцсвязи, а в учреждениях УФСИН РБ, в том числе, в СИЗО временно запретили свидания.