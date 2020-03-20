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ОНФ запустил горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ

ОНФ запустил горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам Фото: ОНФ

Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Более двух тысяч человек зарегистрировались в качестве волонтеров штабов Общероссийского народного фронта по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса, регистрация желающих продолжается.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв помочь всем нуждающимся людям. Это показывает на деле, какие у нас быстрые на добро и по-настоящему неравнодушные молодые люди», — подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Волонтеры не подменяют собой органы государственной власти. Колл-центры принимают звонки от граждан, которым требуются помощь и содействие, и передают обращения в региональные волонтерские штабы. Если вопросы не будут касаться волонтерской помощи, а будут связаны с лечением и вопросами профилактики, то они будут передаваться на горячие линии профильных ведомств, которые есть в каждом регионе.

Проект единого колл-центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, горячая линия, коронавирус
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