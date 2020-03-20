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В Башкирии фитнес-центрам законодательно определили права и обязанности

ПОЛИТИКА

В Башкирии фитнес-центрам законодательно определили права и обязанности, среди которых есть пункт об информировании государственных органов в части статистики. Госсобрание — Курултай Башкирии принял «закон о фитнес-центрах». Как пояснили в пресс-службе парламента, учреждения наделили правом проводить официальные спортивные и физкультурные мероприятия, готовить людей к выполнению нормативов ГТО, состоять членами общероссийских и международных спортивных объединений, устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.

В перечне обязанностей фитнес-центров: предоставление достойных условий и инвентарь для занятий физической подготовкой, применение профессиональных стандартов в части требований к квалификации работников, безвозмездное предоставление государственным органам необходимых статистических данных.

ИА «Башинформ»
Теги: фитнес-центры, закон, Госсобрание РБ
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