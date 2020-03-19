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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туристы из Башкирии застряли в Индии из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО

Туристы из Башкирии застряли в индийском городе из-за коронавируса. По данным госкомитета по туризму республики, 38-летний мужчина и 24-летняя женщина уже десять дней не могут покинуть территорию страны, где по официальным данным 179 являются носителями COVID-2019.

«Пока решения не нашли. Но мы этот запрос только получили. Завтра будем его отрабатывать с комитетом по внешнеэкономическим связям, смотреть, как можем их вывезти», — объяснил врио зампредседателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Олег Гилев.

Отметим, что Индия с 13 марта приостановила действие туристических виз до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что госкомитета по туризму Башкирии с 19 марта открыл горячую линию для туристов по вопросам возврата турпутевок и проблем с выездом из-за границы.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, Индия, коронавирус
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